آرسنال ينجز المهمة ويقترب من ليفربول المتصدر

المنامة - ياسر ابراهيم - نجح آرسنال في تجاوز منافسه نوتينغهام فورست ليقترب من ليفربول المتصدر.

وتغلّب آرسنال على مضيفه نوتينغهام فورست 2-1 يوم الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف بالرغم من الخطورة الكبيرة لآرسنال الذي وصلت نسبة استحواذه إلى أكثر من 80 بالمئة.



ومنح البرازيلي غابرييل جيسوس آرسنال التقدم في الدقيقة الخامسة والستين قبل أن يضيف ساكا الهدف الثاني بعد سبع دقائق فقط.



وذلّل البديل النيجيري أووني الفارق لصالح أصحاب الأرض قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب فريقه الهزيمة.



ورفع آرسنال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين مؤقتاً عن ليفربول المتصدر بينما تجمّد رصيد الخاسر عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي مباريات أخرى تعادل فولهام وإيفرتون دون أهداف وانتصر لوتون على برايتون بنتيجة كبيرة 4-0 وكريستال بالاس على شيفيلد يونايتد 3-2 وخسر أستون فيلا أمام نيوكاسل 3-1.