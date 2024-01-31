الاتحاد السعودي يرد على واقعة مانشيني في كأس أسيا 2023

رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على واقعة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودي، في كأس أسيا 2023 في نسختها الجارية.

وودع منتخب السعودية بطولة كأس أمم آسيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية اليوم بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وقام مانشيني بمغادرة ملعب المباراة قبل أن ينفذ منتخب السعودية الركلة الأخيرة، آثار هذا التصرف غضب الجماهير السعودية التي رأت في الامر عدم ثقة وتقليل من لاعبي المنتخب.

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وكشف ياسر المسحل موقفهم من واقعة الإيطالي، وحسم مصيره وحقيقة رحيله عن المنتخب السعودي بعد الخروج من كأس أمم أسيا 2023.

وقال المسحل في تصريحات تليفزيونية:” من السابق لأوانه الحديث عن إقالة المدرب مانشيني من منصبه، هناك حالة تقييم من التصرفات والأحداث سواء قبل وأثناء البطولة”.

وأضاف:” سنناقش مع مدرب المنتخب أسباب خروجه قبل ركلة الترجيح الأخيرة وهو أمر غير مقبول نهائيًا، سوف نتحدث معه حول هذه الواقعة ويحق له أن يوضح وجهة نظرة وبعد ذلك سنقرر ما هو الإجراء المثالي”.

وتابع:” من الناحية الفنية نحن غير راضيين عن الأداء الذي قدمه، المنتخب كان يستحق ظهور أفضل والوصول بعيدًا في هذه المسابقة، ولكن في النهاية هناك اجتماعات قادمة لبحث كافة الأمور، ولا نريد اتخاذ قرارات متسرعة”.

واختتم عن اللاعبين المستبعدين: “أمر اللاعبين المبعدين عند اللجان المختصة، وحينما يقتم اتخاذ قرار سبشأن ذلك سيتم الإعلان عنه.