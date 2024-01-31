ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على نوتنجهام فورست

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه آرسنال على حساب نوتنجهام فورست.

وحل فريق آرسنال ضيفًا على حساب نظيره نوتنجهام فورست، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح آرسنال في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ليحصد 3 نقاط ثمينة، يهدد بها ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

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كما نجح فريق نيوكاسل يونايتد في العودة إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي، على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ونيوكاسل

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، يليه آرسنال بـ46، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ43 نقطة.

1- ليفربول، 48 نقطة.

2 آرسنال، 46 .

3 مانشستر سيتي، 43.

4 أستون فيلا، 43 .

5 توتنهام، 40 .

6 وست هام، 35 .

7 نيوكاسل يونايتد، .

8 برايتون، 32 .

9 مانشستر يونايتد، 32 .

10 تشيلسي، 31 .

11 ولفرهامبتون، 29.

12 فولهام، 25.

13 بورنموث، 25.

14 برينتفورد، 22.

15 كريستال بالاس، 22.

16 نوتينجهام فورست، 20.

17 لوتون تاون، 19.

18 إيفرتون، 18.

19 بيرنلي، 12.

20 شيفيلد يونايتد، 11.