مفاجآت في نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء 30 يناير، وشهدت نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم عدة مفاجآت، إذ فاز أرسنال على نوتينجهام وخسر أستون فيلا من نيوكاسل.

ونرصد نتائج مباريات يوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي:

نوتينجهام فورست - أرسنال، 2-1 لصالح أرسنال فولهام - إيفرتون، التعادل 0-0 لوتون تاون - برايتون، 4-0 لصالح برايتون كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد، 3-2 لكريستال بالاس أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد، 3-1 لصالح نيوكاسل

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