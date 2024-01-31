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مفاجآت في نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت مباريات الجولة 22 من الممتاز، الثلاثاء 30 يناير، وشهدت نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم عدة مفاجآت، إذ فاز أرسنال على نوتينجهام وخسر أستون فيلا من نيوكاسل.
ونرصد نتائج مباريات يوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي:
نوتينجهام فورست - أرسنال، 2-1 لصالح أرسنال فولهام - إيفرتون، التعادل 0-0 لوتون تاون - برايتون، 4-0 لصالح برايتون كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد، 3-2 لكريستال بالاس أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد، 3-1 لصالح نيوكاسل

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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