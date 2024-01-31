شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى: نتأكد غدا من رفع إيقاف القيد عن حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن موقف النادي من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدا ان النادي لم تصله أى مخاطبات رسمية بشأن رفع إيقاف القيد.

وأضاف مكي أن نادي حرس الحدود سيخاطب غدا اتحاد الكرة والتأكد من رفع إيقاف القيد، تمهيدا لإجراء تعاقدات في الفترة الحالية خاصة أن فترة الانتقالات ستغلق غدا.

ويعانى فريق حرس الحدود من إيقاف القىد بسبب مستحقات أحد لاعبيه الأجانب السابقين، ومن المنتظر أن يتم رفع القيد وإنهاء هذا الملف لتدعيم صفوف الفريق الذي سينافس على الصعود في المرحلة الثانية من دوري المحترفين.