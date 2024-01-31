شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل عرضا لفاركو لضم محمود جهاد وأحمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادى الزمالك عرضًا لنادى فاركو من أجل ضم محمود جهاد وأحمد شريف، لاعبى الفريق، خلال المريكاتو الشتوى الحالي.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع محمود جهاد لاعب نصف ملعب "منتخب مصر الأولمبي"، وأحمد شريف المهاجم، وكان هناك خلاف في الساعات الماضية حول المقابل المادى المعروض من قبل الزمالك لضم اللاعبين، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الناديين على أمل حسم الزمالك الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وتولى حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ملف التفاوض مع إدارة فاركو على أمل حسمها خلال الساعات المقبلة.