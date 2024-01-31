شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: المغرب تودع أمم إفريقيا وظهور متميز للتحكيم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان التحكيم ظهر بشكل جيد في ختام منافسات دور الـ16 بالنسخة الـ34 بأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار بعد نجح الدولي

السوداني محمود إسماعيل في السيطرة على مجريات لقاء المغرب وجنوب افريقيا الذى أقيم مساء الثلاثاء في ختام مواجهات الدور ثمن نهائي للبطولة وانتهى

بفوز جنوب افريقيا 2/صفر ليودع نجوم الأطلسي البطولة ويلحقوا بالمنتخبات العربية الى خرجت من البطولة بشكل مهين ومخزى للكرة العربية وهذا يعد

ناقوس خطر على مستقبل العربية بالقارة السمراء بعدما ظهر عدد من منتخبات التصنيف الثاني والثالث بأفريقيا بمستوى فنى متميز خلال منافسات البطولة و

نجحت في الصعود الى الدور الربع نهائي بالكان 2023 في نسخته الـ34.

في الوقت الذى ظهر الدولي الليبي معتز الشلماني بمستوى فنى جيد خلال ادارته لمواجهة مالى وبوركينا فاسو التي أقيمت قبل لقاء المغرب وجنوب افريقيا

وأنهت بفوز مالي 2/1 وتحصل على تأشيرة الصعود للدور ربع نهائي للبطولة معتز الشلمانى ظهر بشكل جيد واحتسب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب بوركينا

وسيطر على المباراة بشكل جيد.

مباريات دور المجموعات ومنافسات دور الـ16 توكد ان التحكيم العربي هو الأفضل في البطولة على راسه سفراء التحكيم المصري بعدما ظهر امين عمر

ومحمد عادل ومعروف بشكل متميز فنيا وبدنيا خلال منافسات دور المجموعات والدور ثمن نهائي الى جانب الثنائي محمود أبو الرجال واحمد حسام طه

وحضور رائع في الـ"VAR" لمحمود عاشور والبنا .