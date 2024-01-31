تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع الغيني تراوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع المهاجم الغيني ناموري تراوري، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بناء على طلب المدير الفني طارق العشري.

ويمتد عقد لاعب الاتحاد السكندري الجديد صاحب الـ19 عاما، لمدة 5 سنوات ونصف.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة.

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