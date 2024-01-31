شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس.

وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.

كان المصري قد خاض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

وقرر النادي المصري، صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي، وأخيراً الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

جاء قرار المصري بعد توصية من علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدور ربع النهائي والتي تجمع المصري بنظيره بيراميدز مساء غداً الخميس.