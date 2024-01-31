شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين معتمد جمال ومسئولى الزمالك لحسم مصيره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة مع مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة مصيره مع الفريق الفترة المقبلة، بعد الاقتراب من التعاقد مع جوميز.

وكشف معتمد جمال عن موقفه من العمل مع مدير فنى أجنبى بالزمالك، ضمن الجهاز المعاون، حيث سبق وأعلن معتمد جمال أنه حال تعيين جهاز فني أجنبي كامل فلن يكون له أي أدوار معه، مؤكدا أنه لا يرفض التواجد معه، لكن بعد توضيح مهامه وتحديدها، وفي النهاية هو في انتظار قرار مجلس الإدارة .

من ناحية اخرى ، قام مجلس إدارة نادي الزمالك، بإنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصري، بعدما قام أمس، الثلاثاء، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية.