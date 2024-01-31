فان دايك يوضح حقيقة رحيله عن ليفربول

أوضح الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول حقبقة رحيله عن الآنفيلد عقب مغادرة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

أعلن يورجن كلوب رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الجاري، خرج فان دايك في تصريحات بعدها آثار بها الجدل بخصوص مستقبله مع الريدز.

قال فان دايك في تصريحات سابقة لصحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية: “هل سأكون جزءًا من المشروع الجديد؟ هذا سؤال هام؟، لكن لا أعرف”.

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وأوضح الهولندي في تصريحات نشرتها شبكة “The Anfield Talk” الإنجليزية حقيقة ما تم نشره سابقاً: “دعوني أكون واضحًا، أنا ملتزم تمامًا تجاه النادي، أحب النادي والجماهير، لقد تم إخراجها (التصريحات) بالكامل عن سياقها”.

وتابع: “منذ 5 أيام لم نكن نتحدث عن عثدي هذا أمر سخيف، لا تحرفوا الحديثـ أنا أحب ملتزم مع النادي وأحب كل ثانية أقضيها هنا”.

وعلق على رحيل كلوب قائلاً: “سنفتقده بكل تأكيد فهو بمثابة أب بالسنبة لنا لقد كان هكذا لسنوات عديدة، سيكون الأمر غريبًا، لكنني لا أريد أن أتحدث كثيرًا لأننا ما زلنا في حالة من التركيز في الموسم”.