موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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يلتقي الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري على ملعب الآنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين فقط عن آرسنال الوصيف، بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.