مجدي الجلاد يكشف: هؤلاء الفاسدون وراء إهانة المنتخب في كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتبر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، أن المنتخب الوطني المصري، لم يشارك فعليا في بطولة كأس أفريقيا، لأننا كنا صفرا على كل المستويات "التخطيط - الاستعداد - الأداء"، قائلا إن الصفر هو نتيجة طبيعية للفساد الذي ضرب منظومة كرة القدم في مصر.

وأضاف في حلقة جديدة من برنامجه "لازم نفهم": الولاد تقريبا نازلين يلعبوا من غير مدير فني، دا معناه إن الناس اللي بيديروا ما يعرفوش حجم مصر، مش منتخب مصر.. لما تتعاقد مع مدير فني زي فيتوريا اللي عمره ما درب منتخب بدون ما تعرف حجم هذا المنتخب أو هذه الدولة وحجم هذا المدرب، معنى كده إن الأمور فيها غموض وفيه مشكلة".

وقال: المنتخب والأندية هي تعبير وتجسيد حقيقي عن منظومة الإدارة، من أول اتحاد الكرة لوزارة الشباب والرياضة لأعضاء اتحاد الكرة للمدير الفني للاعيبة لكل حاجة... تعالوا أقولكم المنظومة اللي عندنا اسمها إيه، كلنا عارفين وساكتين وبنتكلم لما نتصدم، ونقعد نقول يا جماعة هو اتحاد الكرة ده أو الكيان اللي بيدير دا سليم صحيح كده وكويس؟، زي اتحادات الكرة في العالم، ولا فيه كلام كتير جدا متغطي ومش بنحب نتكلم فيه؟ لأ احنا عندنا فساد وتجاوزات كثيرة جدا في هذه المنظومة.

وفجر الجلاد مفاجأة بقوله: عندنا اتحاد كرة يدار من وراء الستار، رئيس اتحاد الكرة والأعضاء مش هما اللي بيديروا كرة القدم في مصر خالص، لأنهم أساسا غير مؤهلين، وفي داخل اتحاد الكرة نفسه المصالح الشخصية والفردية بتحكم كل حاجة، وعندنا قصص كثيرة جدا ونماذج، بس احنا بنعتقد ان صمتنا على هذه المنظومة الخربة من الداخل ممكن بمحمد صلاح ومصطفى محمد وإمام عاشور وزيزو نكسب بطولة.

ووصف الجلاد الأداء المخزي للمنتخب، بأنه نتيجة طبيعية لأداء المنظومة الفاسدة، وقال "إنت رايح البطولة دي ما تعرفش حاجة، رايح على الله، بطريقة اللي يحب النبي يزق، زي حاجات كتيرة جدا في مصر لا تتناسب مع حجم مصر، في مجالات كتيرة جدا، ليه عاوزين المنتخب يتألق ويكسب؟

وقال: إحنا داخلين تصفيات كأس العالم، ومجموعتنا ما شاء الله زي الفل، ولو مشينا بالنظام ده والطريقة دي والأسلوب ده، هنشتغل في تصفيات كأس العالم بطريقة اللي يحب النبي يزق، معتمدين على دعوات "يارب يارب يارب مصر تصعد كأس العالم".

وتابع: صعدنا إلى مونديال روسيا 2018 بالدعوات، بس عملنا إيه؟، المنتخب طلع رقم 31 من 32 منتخبا، وخسرنا الـ 3 مباريات.. لأن الخطأ في الإدارة وليس في الللاعبين، الولاد كويسين، كل واحد لوحده كويس، بس في المنتخب، ما جاش منتخب مصر، ليه؟، لأن السبوبة اتعملت خلاص، أقسم بالله وأنا مسئول عن هذا القسم، فيه ناس في المنظومة بتعمل ملايين من المصالح وتبادل المصالح.

وتساءل الجلاد: هل كرة القدم جزء من الأداء المصري بصفة عامة؟.. نعم. هل هي تجسيد لأداء عام في الدولة؟.. نعم. هل يشبه اتحاد الكرة المصري، الحكومة المصرية؟ نعم للأسف.. وبالتالي نحتاج وقفة علشان ما يبقاش منظرنا كده وولادنا يعيطوا قدام التليفزيونات.. مش بيبكوا على النتيجة، بيبكوا على المنظر والمستوى والأداء والصورة اللي بتصدر للعالم هو دا منتخب مصر.. ولو كل اللي بيشاركوا في صناعة الرياضة في مصر وفي الدولة بصفة عامة راضيين إن منتخبنا يكون بهذا المنظر، يبقى خلاص توكلنا على الله.

وتابع: للأسف، ماحدش قال ما تيجوا نحاسب اللي جاب المدير الفني ده، وماحدش قال يا جماعة الفرقة دي بتأكد إن فيه حاجات كتيرة اتعملت غلط رغم الفلوس اللي اتصرفت دي، المدير الفني بياخد 200 ألف يورو شهريا، وقاعد بره عاجز ومش فاهم إيه اللي بيحصل، مين جابه بقى وتعاقد معاه والعقد فيه إيه، وهل هنلبسه 4 سنين فعلا، مين حط مصر مع الرجل ده ومين اللي أدار وخطط وعمل حساب البطولة؟، أسئلة كتيرة جدا، إذا كنا راضيين، نستمر كده، مافيش مشكلة، عاوزين تصلحوا تصلحوا، مش عاوزين، خلوها زي ما هي.