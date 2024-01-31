شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة المرحلة الثانية من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم ،الأربعاء، قرعة المرحلة الثانية والنهائية لدوري المحترفين في مقر اتحاد الكرة، وذلك عقب انتهاء مباريات الدور الأول والتي اسفرت عن تقسيم الأندية الي مجموعتين ، الاولي تضم اول 10 اندية في ترتيب الدور الأول وتتنافس تلك الأندية علي الصعود للدوري الممتاز، والمجموعة الثانية تضم الـ 10 اندية الأخرى وتتنافس علي الهروب من الهبوط.

ويصعد مباشرة الي الدوري الممتاز في الموسم المقبل اول ناديين في دوري المحترفين عقب انتهاء المرحلة الثانية، بينما يشارك الثالث في دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة من اندية القسم الثاني ب ، فيما يهبط في نهاية الموسم 6 فرق من مجموعة الهبوط.

وتأهلت 10 أندية للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء وهي على الترتيب: بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا والسكة الحديد وطنطا وبروكسى وراية والقناة.

بينما تُجرى قرعة أخرى لأصحاب المراكز من الحادى عشر للأخير لتحديد الأربعة فرق المستمرة بالدورى، على أن يهبط أصحاب المراكز الستة الأخيرة لدورى القسم الثانى ب، والأندية هي: بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ووى وأسوان و دكرنس ومكادى وجمهورية شبين والنجوم ومصر المقاصة والنصر للتعدين.