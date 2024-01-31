شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين كولر ومعاونيه لتحديد برنامج الأهلي قبل مباراة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة برنامج الفريق استعداداً للإرتباطات المقبلة ويأتي في مقدمتها ، الاستعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 16 أو 17 أو 18 فبراير المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق الدوليين راحة لمدة أسبوع بعد العودة رفقة المنتخب الوطني الأول صباح أمس ،الثلاثاء، من كوت ديفوار عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وعادت بعثة الأهلي من الإمارات الأحد الماضي عقب إقامة معسكر خارجي إستمر ثمانية أيام خاض خلاله الفريق مباراتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي خسر الأولى 1_2 وتعادل في الثانية 1-1.