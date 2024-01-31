الامارات | بوسطن يتفوق على إنديانا في دوري السلة الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل جايسون تايتم 30 نقطة ليقود فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على إنديانا بيسرز 129 / 124 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جايلين براون 25 نقطة، وأضاف ديريك وايت 24 نقطة، ليساعدا في فوز سلتيكس على بيسرز 3 / 2 في سلسلة المواجهات المباشرة بين الفريقين هذا الموسم.

وكان بيسرز أقصى سلتيكس من منافسات دور الثمانية ببطولة "إن-سيزون" التي أقيمت في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي المقابل، سجل آرون نيسميث 26 نقطة لفريق بيسرز و12 متابعة، وأضاف باسكال سيكام 23 نقطة، ومايلز تيرنر 17 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز أتالانتا هوكس على لوس أنجليس ليكرز 138 / 122 ، ونيويورك نيكس على يوتا جاز 118 / 103.

وتغلب تورنتو رابتورز على شيكاغو بولز 118 / 107 ، وجولدن ستيت واريورز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119 / 107.