أرقام من مواجهات البحرين واليابان قبل موقعة اليوم بكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخبي البحرين واليابان مساء اليوم الأربعاء، على استاد الثمامة، في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر.

وتعد هذه المواجهة رقم 11 في تاريخ مواجهات منتخبي البحرين والإمارات وتشهد مباريات المنتخبين، تفوقا كبيرا لصالح الساموراي، الذي فاز في 8 مواجهات مقابل خسارتين، دون تعادلات.

كان أكبر فوز في تاريخ مواجهات البحرين واليابان، من نصيب المنتخب الياباني، عندما تمكن من التغلب على الأحمر البحريني بخماسية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2002.

وسجل لاعبو المنتخب الياباني 18 هدفا في مرمى البحرين، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف فقط.

ويبحث الأحمر البحريني عن تحقيق انتصاره الأول على اليابان منذ عام 2009، حينما تغلب على منتخب (الساموراي) 1 / صفر بالعاصمة البحرينية المنامة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

بينما يطمح منتخب اليابان لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في مواجهاته المباشرة مع منتخب البحرين.

وسيواجه الفائز من مباراة البحرين واليابان في الدور ربع النهائي لكأس آسيا قطر 2023، الفائز من مباراة سوريا وإيران المقررة في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء أيضا.

موعد مباراة البحرين واليابان

تنطلق مباراة البحرين واليابان في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليابان

ستكون مباراة البحرين واليابان منقولة بشكل حصري عبر قنوات ssc الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا.

ويسعى منتخب البحرين إلى تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس آسيا، واستكمال المشوار نحو الدور ربع النهائي، للوصول إلى منصات التتويج للمرة الأولى في تاريخه بكأس آسيا.

في حين يتطلع منتخب اليابان الأكثر تتويجا في كأس آسيا بأربعة ألقاب، كان آخرها عام 2011 في الدوحة، إلى تجاوز منتخب البحرين ومواصلة مشوار البحث عن العودة لمنصة التتويج وتعويض خسارة المباراة النهائية في النسخة الماضية، أمام قطر بهدف لثلاثة، في الإمارات عام 2019.