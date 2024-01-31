اخبار الرياضه

ليفربول يستضيف تشيلسي في قمة نارية بالدوري الانجليزي الليلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد صلاح، نظيره ، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما ضمن منافسات الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة البريميرليج  العاشرة والربع من مساء اليوم.

ويدخل الالماني يروجن كلوب ولاعبيه مواجهة الليلة في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزي برصيد 48 نقطة محصلة 21 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي المباراة المرتقبة أمام ليفربول محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة البريميليج، برصيد 31 نقطة من 21 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 8 هزائم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا