ليفربول يستضيف تشيلسي في قمة نارية بالدوري الانجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى محمد صلاح، نظيره تشيلسي، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة البريميرليج العاشرة والربع من مساء اليوم.

ويدخل الالماني يروجن كلوب ولاعبيه مواجهة الليلة في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزي برصيد 48 نقطة محصلة 21 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 47 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي المباراة المرتقبة أمام ليفربول محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة البريميليج، برصيد 31 نقطة من 21 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 8 هزائم.