شوبير يكشف مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجأة بخصوص صفقة انتقال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن عبد الله السعيد حصل على كافة الموافقة من المدرب والإدارة التنفيذية برئاسة ممدوح عيد داخل بيراميدز للانضمام إلى صفوف الزمالك في الفترة القادمة.

وأضاف” يتبقى فقط موافقة المُلاك من الإمارات قالوا تمام هيرحل لم يوافقوا سيرحل للزمالك بنهاية الموسم”.

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وأوضح شوبير في تصريحاته أن مسؤولي الزمالك ينتظرون في الوقت الحالي الضوء الأخضر من ملاك بيراميدز للإعلان عن الصفقة بصورة رسمية.

وكان الزمالك قد نجح في الساعات الماضية حسم عدد من الصفقات القوية يأتي في مقدمتهم ناصر ماهر لاعب نادي فيوتشر ومحمد عاطف لاعب طنطا فضلًا عن أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي والمدافع الفلسطيني ياسر حمد.