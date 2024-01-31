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تشكيل توتنهام المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الانجيزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا توتنهام ونظيره برينتفورد، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام برينتفورد
في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: أودوجي ميكي، فان دي فان، روميرو، بيدرو بورو.

في خط الوسط: رودريجو بيتانكور، بيير هويبيرج، جونسون، كولوسيفسكي.

في الهجوم: ريتشارليسون، تيمو فيرنر.

 وتقام مباراة توتنهام وبرينتفورد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت ، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب الدوري الانجليزي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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