تشكيل توتنهام المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الانجيزي

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا توتنهام ونظيره برينتفورد، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام برينتفورد

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: أودوجي ميكي، فان دي فان، روميرو، بيدرو بورو.

في خط الوسط: رودريجو بيتانكور، بيير هويبيرج، جونسون، كولوسيفسكي.

في الهجوم: ريتشارليسون، تيمو فيرنر.

وتقام مباراة توتنهام وبرينتفورد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

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