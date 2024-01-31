الزمالك يحسم صفقة جديدة من سموحة في الشتاء

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع ناديه للحصول على خدمات أحد لاعبي الموج الأزرق في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد فرج عامر في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء أن الزمالك قد اتفق مع سموحة من أجل التوقيع مع ادي فريد، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف عامر في تصريحاته” الصفقة لم تتم أو تنفذ حتى الآن، وطلب منا مسؤولو الزمالك عدم الإفصاح عن السعر النهائي للصفقة، ونحترم رغبتهم، لذلك لن نعلن عن سعر بيع اللاعب”.

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وتابع في حديثه” ما يعرقل الصفقة في الوقت الحالي هو تفعيل الاتفاق وبند الشراء من جانب نادي الزمالك، حيث كان متوقعًا اتمام هذه الصفقة مساء الثلاثاء ولكنها لم تتم حتى الآن ومن الوارد إنهاء كافة الأمور اليوم”.

وأنهى حديثه” الزمالك نجح في ضم اللاعب الشاب آدم الحلواني، لاعب فريق سموحة لكرة السلة، وعلى صعيد كرة القدم سيكون فادي فريد لاعبا للأبيض خلال ساعات”.