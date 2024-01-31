شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم صفقة حارس المرمى اليوم.. وعلى لطفى يقترب من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادى الأهلى ملف تدعيم حراسة المرمى اليوم الأربعاء مع ختام فترة القيد بالانتقالات الشتوية الجارية من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لاسيما مع وجود احتمالية لمد باب القيد المحلي من قبل الاتحاد المصري لكرة اقدم.

ويتفاوض مسئولو الأهلي مع نظرائهم في زد من أجل استعادة حارسه السابق علي لطفي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وفتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع زد خلال الـ48 ساعة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن لطفي وقيده في القائمة الأفريقية.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم صفقة لطفي قبل منتصف الليل اليوم الأربعاء من أجل قيده أفريقيا، وحال عدم نجاحه في حسم الصفقة سيتم الاعتماد على الحراس الحاليين مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز حراسة المرمى لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 عقب الخسارة في ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.