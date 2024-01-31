شكرا لقرائتكم خبر عن هداف أمم أفريقيا لليد: المكسب كان هدفنا الوحيد.. وتونس اللقاء الأقوى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل لاعب منتخب كرة اليد والحاصل على لقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية التى حصل الفراعنة على لقبها وحسم تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024، أن الفوز فى جميع مباريات بطولة أفريقيا كان هدف أساسى منذ إنطلاق المنافسة دون النظر إلى صعوبة أو سهولة اللقاءات.
وأشار عادل فى ندوة تكريم ”الخليج 365” لمنتخب اليد بطل أفريقيا، إلى أن التفكير فى مباراة تونس بدأ مبكرا، قائلا أنه يعد اللقاء الأقوى فى المنافسة، مؤكدا على عودة المنتخب الجزائرى كذلك للأداء القوى فى هذه النسخة فى اللقاء النهائى.
منتخب مصر لكرة اليد نجح فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.
واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020
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