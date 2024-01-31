شكرا لقرائتكم خبر عن هداف أمم أفريقيا لليد: المكسب كان هدفنا الوحيد.. وتونس اللقاء الأقوى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل لاعب منتخب كرة اليد والحاصل على لقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية التى حصل الفراعنة على لقبها وحسم تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024، أن الفوز فى جميع مباريات بطولة أفريقيا كان هدف أساسى منذ إنطلاق المنافسة دون النظر إلى صعوبة أو سهولة اللقاءات.

وأشار عادل فى ندوة تكريم ”الخليج 365” لمنتخب اليد بطل أفريقيا، إلى أن التفكير فى مباراة تونس بدأ مبكرا، قائلا أنه يعد اللقاء الأقوى فى المنافسة، مؤكدا على عودة المنتخب الجزائرى كذلك للأداء القوى فى هذه النسخة فى اللقاء النهائى.

وحرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب كرة اليد "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة.