شكرا لقرائتكم خبر عن "الأجانب" يمنعون عودة الدورى المصرى قبل انتهاء بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عودة الدورى المصرى قبل انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار بسبب وجود بعض اللاعبين الأجانب فى الأندية المصرية مع منتخباتهم حاليا فى البطولة التى تنتهى يوم 11 فبراير المقبل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد عودة مباريات الدورى المصرى عقب خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية المصرية أن خروج منتخب مصر مبكرا من البطولة لا يعنى عودة مباريات الدورى المصرى مباشرة، لأن الأمر مرتبط بلاعبين دوليين محترفين بالدوري المصرى، وما زال مشوارهم مستمر مع منتخبات بلادهم.

وأكد مسئولو الرابطة أن بطولة أمم أفريقيا مستمرة حتى 11 فبراير الجاري، وسيعود الدورى المصرى عقب انتهاء البطولة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، منذ قليل قادمة من أبيدجان عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا وتحديدا من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو.

وعلّق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على وداع الفراعنة لأمم أفريقيا أمام الكونغو بركلات الترجيح في ثمن نهائي البطولة، وقال فيتوريا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كرة القدم فيها مواجهات سعيدة وأخرى حزينة، اللاعبون جيدون وقدموا ما عليهم، المسئولية تقع على عاتق المدرب، النتيجة لم تكن كما توقعنا".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى أهدافنا المستقبلية، ونطوي صفحة البطولة، واجهنا سوء حظ".

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد الماضى، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.