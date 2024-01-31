شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعداد لاستئناف بطولة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل فريق البنك الأهلي الاستعداد لاستئناف بطولة دوري Nile ، حيث شهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين عدا محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة افريقيا .

وكان البنك الأهلي قد تراجع في اتفاقه مع الداخلية لضم حارس مرمى الأخير محمود الزنفلي، تحسبا لرحيل محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي.

البنك الأهلي تواصل مع الداخلية لضم الزنفلي تحسبا لرحيل أبو جبل للأهلي، الداخلية طلب من البنك الأهلي سداد قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ3 مليون جنيهاً. وكان البنك الأهلي علي وشك إرسال الشيك بقيمة الشرط الجزائي، بعد تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل تراجع البنك الأهلي عن إرسال الشيك للداخلية.



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