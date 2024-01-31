شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يودع زملائه في مودرن فيوتشر قبل الانتقال للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر السعيد مهاجم فريق مودرن فيوتشر، رسالة إلى محمود حمدي زميله بالفريق عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وذلك بعد تأكد انتقال السعيد إلى الطلائع خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان محمود حمدي قد ودع عمر السعيد قائلاً: هتوحشني والله ياخويا ربنا يوفقك وتكسر الدنيا ان شاء الله.

ليرد عمر السعيد قائلاً: أخويا وحبيبي وانت كمان والله هتروح مني فين.



عمر السعيد

كشف مصدر مسئول بنادي مودرن فيوتشر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن موافقة النادي على إعارة عمر السعيد لاعب الفريق إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان الخليج 365 قد أكد في وقت سابق، اقتراب عمر السعيد مهاجم مودرن فيوتشر من الانتقال إلى الطلائع.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو مودرن فيوتشر، بين عدة مدن لاستضافة معسكر إعداد الفريق في المرحلة المقبلة، حيث كان الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن قد طلب إقامة معسكر مغلق للاعبين استعداداً لاستئناف المباريات.