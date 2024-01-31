شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى فى الصدارة.. أغلى 10 حراس مرمى فى الايجيبشن ليج "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف حراس المرمى الأنظار في الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، بخلع في الكتف، حيث اتجهت أنظار مسؤولو القلعة الحمراء للبحث عن حارس جديد ليكون بديلاً للشناوي الذي تأكد غيابه لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

وتصدر محمد الشناوي قائمة أغلى حراس المرمى في الدوري بقيمة تسويقية تصل إلى 2 مليون و500 ألف يورو، وذلك طبقاً لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، وجاءت قائمة أغلى 10 حراس في الدوري كالتالي:



أغلى 10 حراس

محمد الشناوي "الأهلي": 2 مليون و500 ألف يورو

أحمد الشناوي "بيراميدز": 900 ألف يورو

محمد صبحي "الزمالك": 800 ألف يورو

محمد أبو جبل " البنك الأهلي": 800 ألف يورو

محمد عواد "الزمالك": 700 ألف يورو

محمد بسام "سيراميكا": 600 ألف يورو

محمود جاد "المصري": 500 ألف يورو

المهدي سليمان "الاتحاد السكندري": 350 ألف يورو

محمود جنش "مودرن فيوتشر": 300 ألف يورو

محمود أبو السعود "المقاولون العرب": 300 ألف يورو