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شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى فى الصدارة.. أغلى 10 حراس مرمى فى الايجيبشن ليج "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
وتصدر محمد الشناوي قائمة أغلى حراس المرمى في الدوري بقيمة تسويقية تصل إلى 2 مليون و500 ألف يورو، وذلك طبقاً لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، وجاءت قائمة أغلى 10 حراس في الدوري كالتالي:
أغلى 10 حراس
محمد الشناوي "الأهلي": 2 مليون و500 ألف يورو
أحمد الشناوي "بيراميدز": 900 ألف يورو
محمد صبحي "الزمالك": 800 ألف يورو
محمد أبو جبل " البنك الأهلي": 800 ألف يورو
محمد عواد "الزمالك": 700 ألف يورو
محمد بسام "سيراميكا": 600 ألف يورو
محمود جاد "المصري": 500 ألف يورو
المهدي سليمان "الاتحاد السكندري": 350 ألف يورو
محمود جنش "مودرن فيوتشر": 300 ألف يورو
محمود أبو السعود "المقاولون العرب": 300 ألف يورو
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