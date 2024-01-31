شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مصطفى أشرف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، من الانتقال الى الزمالك، خلال يناير الجارى، بعد أن تم الاتفاق مع اللاعب وناديه للانتقال الى الأيبض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء فى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم اللاعب وشهدت المفاوضات بين مسئولو القلعة البيضاء ونظرائهم في مونشجلادباخ، الموافقة على انتقال اللاعب الى الفريق الأبيض، ويتبقى الاتفاق على طريقة سداد المقابل المادى للصفقة من الزمالك للفريق الألمانى.

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد.

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.