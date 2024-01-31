شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى بيراميدز: 21 مليون جنيه قيمة انتقال السعيد وسيف جعفر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تفاصيل الاتفاق المادي الذي تم مع إدارة نادي الزمالك بشأن انتقال ثنائي الفريق السماوي عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر، للقلعة البيضاء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن بيراميدز سيحصل علي 21 مليون جنيه من الزمالك مقابل انتقال عبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر للقلعة البيضاء، موضحاً إن صفقة السعيد ستكون مقابل 15 مليون جنيه، علي أن يعود سيف جعفر للزمالك مقابل 6 ملايين جنيه.

ويتواجد حالياً وفد من الزمالك في نادي بيراميدز من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي ومن ثم الاعلان عنها.