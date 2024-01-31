محمد صلاح يبدأ مرحله جديده في برنامجه التأهيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في بطولة كأس أمم أفريقيا والتيوغاب عن اثرها من المشاكرة مع الفراعنة بأخر مباراتين.



وبدأ صلاح مرحلة الركض على أرض الملعب يوم الأربعاء، حسبما نشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر

وذلك بعدما قضى الأيام الأخيرة في صالة الجيمانيزيوم.



وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أكد غياب نجمه محمد صلاح عن مباراتي الفريق ضد تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تسريع عملية شفاء صلاح؟ إذا كنا نستطيع ذلك لما غاب تياجو ألكانتارا عن الملاعب لمدة 10 أشهر".

وأضاف "صلاح ليس جاهزا لمباراة تشيلسي، والمباراة التالية ضد أرسنال. وربما المباراة التي تليها، إنه مصاب. وإصابات العضلات تستغرق وقتا".

وشدد المدرب الألماني "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

وتابع "خروج مصر من أمم إفريقيا؟ لقد أراد أن صلاح يستعيد عافيته في أسرع وقت ممكن على أي حال. هو الآن في فترة إعادة التأهيل".