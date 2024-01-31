الاتفاق تم.. الزمالك يوقع مع عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز

نجح نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر من صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكثف مسئولو نادي الزمالك مفاوضاته القوية للتعاقد مع اللاعبان عبد الله السعيد وسيف جعفر من نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي الحالي.

وعلم”كورة 365″ أن الزمالك توصل لاتفاق مع نادي بيراميدز للتوقيع مع عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه لمدة موسمين بينما يدفع الفارس الأبيض 6 ملايين جنيه لضم سيف جعفر.

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ووقع عبد الله السعيد في الساعات الماضية على عقود انتقاله لصفوف الزمالك ليتم قيده بالفعل في قائمة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى سيف جعفر.

وتمسك بشدة عبد الله السعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية في ظل رغبته الكبيرة بالرحيل عن بيراميدز خلال الشتاء الجاري.