مدرب النصر يثير الجدل بخصوص مشاركة رونالدو أمام إنتر ميامي

أثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الجدل بخصوص مشاركة رونالدو في مباراة إنتر ميامي بـ كأس موسم الرياض 2024.

وتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية، فيما كان يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وسيلاقي فريق النصر نظيره إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض، غدا الخميس على ملعب المملكة أرينا، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

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وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل وسيعود قريبًا للتدريب مع المجموعة”.

وتابع مدرب النصر: “رونالدو في تحسن، ونحن نقاتل دائما على جميع البطولات، ومطالبون بتحقيقها”.

وكان فريق إنتر ميامي بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي تعرض للهزيمة من نظيره الهلال في مباراته الأولى بموسم كأس الرياض 2024، يوم الإثنين بنتيجة 4/3.