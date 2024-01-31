شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضم معتز زدام لاعب الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري عن ثالث صفقاته الشتوية بضم الدولي التونسي معتز زدام قادمًا من صفوف الترجي التونسي.

ويعتبر معتز زدام هو ثالث الصفقات الشتوية المعلن عنها بشكل رسمي من المصري بعد ضم كل من، صلاح محسن لمدة 3 مواسم ونصف عقب فسخ تعاقده مع الأهلي، وحسين فيصل لمدة 3 مواسم قادماً من سموحة.

بينما وافق المصري على رحيل التونسي إلياس الجلاصي إلى الأهلي الليبي في صفقة بيع نهائي، وإعارة فرانك إيتوجا إلى الجونة وحسام جريشة إلى سموحة.

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس.