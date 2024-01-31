نجم مانشستر يونايتد يدرس اعتزال اللعب الدولي مرة أخرى

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن أندريه أونانا، لاعب مانشستر يونايتد، يعيد النظر في مستقبله الدولي بسبب فترة لعبه المحدودة مع منتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان حارس مرمى مانشستر يونايتد قد دخل في خلاف مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو.

وشارك أونانا في مباراة واحدة فقط مع الكاميرون خلال أربع مباريات في كأس أفريقيا وغادر المنتخب المسابقة على يد منتخب نيجيريا في دور الـ16 من المسابقة.

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وبحسب “ديلي ميل” البريطانية فإن الوقت المحدود الذي يحصل عليه أونانا صاحب الـ27 عاماً بجانب الخلاف المستمر مع رئيس الاتحاد صامويل إيتو قد يدفعون أونانا للتفكير في اعتزال كرة القدم للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن 12 شهراً.

ومنذ انتقاله بقيمة 47.2 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان لمانشستر يونايتد الصيف الماضي فقد واجه أونانا تحديات حيث فشل في ترك انطباع قوي في عدة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مدرب منتخب الكاميرون ريجوبير سونج قد فضل فابريس أوندوا عليه ولا يبدو بأن الوضع يتحسن بالنسبة لنجم أياكس أمستردام السابق.

جدير بالذكر أن أونانا قد اعتزل اللعب الدولي في ديسمبر 2022 بعد طرده من معسكر الكاميرون في كأس العالم بسبب خلاف مع إيتو وسونج إلا أنه تراجع عن قراره في سبتمبر الماضي بعد وقت قصير من انضمامه لمانشستر يونايتد.