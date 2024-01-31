بالوتيلي يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي الممتاز

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام نادي ساليرنيتانا، بالتعاقد مع ماريو بالوتيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرتبط بالوتيلي البالغ من العمر 33 عاما بعقد مع نادي أضنة ديميرسبور التركي، حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم.

وبحسب موقع توتو ساليرنيتانا، دخلت إدارة النادي في مفاوضات لضم المهاجم الدولي الإيطالي في شهر يناير الجاري.

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أوضح التقرير أنه كان هناك رغبة من نفس الأشخاص الذين دفعوا من أجل تعيين فيليبو إنزاجي مدربًا جديدًا لساليرنيتانا في أكتوبر الماضي، لضم بالوتيلي لكن في النهاية لم يحدث شيء رسمي.

وتم إجراء اتصال جديد بين وكيل بالوتيلي وساليرنيتانا يوم أمس الثلاثاء، وبحسب ما ورد وافق المهاجم على توقيع عقد حتى نهاية الموسم، لكن براتب أعلى من الذي عرضه ساليرنيتانا، لذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفان.

وقال إنزو رايولا، وكيل بالوتيلي، الأسبوع الماضي، إن موكله كان من الممكن أن يعود إلى الدوري الإيطالي في شهر يناير، على الرغم من أن فرصة عودته إلى الدوري الإيطالي هي 5٪ فقط.

عاد بالوتيلي إلى أضنة ديميرسبور في سبتمبر الماضي بعد موسم واحد في سيون، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السويسري.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا مع إنتر وميلان وبريشيا في الدوري الإيطالي، وسجل 52 هدفًا في 141 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

كما سجل المهاجم الإيطالي 21 هدفًا في 70 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وليفربول.

وقد سجل أيضًا 14 هدفًا في 36 مباراة لإيطاليا لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع لا ناسيونالي منذ عام 2018.