الامارات | صفقة من العيار الثقيل في نادي الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي الزمالك المصري لكرة القدم مع لاعب الوسط عبد الله السعيد قائد بيراميدز مقابل 15 مليون جينه مصري بحسب ما أشارت وسائل إعلام محليّة.

ويأتي انتقال السعيد (38 عاماً) قبل انتهاء عقده مع بيراميدز نهاية الموسم الحالي، حيث لعب معه منذ عام 2019. وسبق للسعيد أن لعب للإسماعيلي، الأهلي وكوبيون بالوسيورا الفنلندي قبل انتقاله إلى بيراميدز.

ونجحت إدارة النادي في حل أزمة إيقاف قيد اللاعبين، بعد سداد ديون سبورتنغ لشبونة البرتغالي الخاصة بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" للزمالك والتي وصلت قيمتها بغرامة تأخير السداد منذ عام 2015 إلى مليون ونصف المليون دولار.

كما سدّد النادي غرامة لاعبه السابق الغاني بنجامين أكيمبونغ، ومستحقات وادي دجلة المتعلقة بحقوق الرعاية في صفقة التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة إلى مستحقات كاراكاس الفنزويلي الخاصة بصفقة انتقال البنيني سامسون أكينيولا.

وتوصّل "الأبيض" إلى حلٍّ وديّ مع مساعدَي المدرب البرتغالي السابق جيزوالدو فيريرا، لتسديد مستحقاتهم بالتقسيط. وسدّد الزمالك 15 مليون جنيه، قيمة القسط المستحق لاتحاد اللعبة المحلي في يناير الحالي من جملة 62 مليون جنيه مستحقات متأخرة على النادي لصالح الاتحاد، حتى يتم السماح له بقيد صفقاته الجديدة.

وتعاقد النادي مع 7 لاعبين جدد في قائمته المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، هم محمد شحاتة، ناصر ماهر، زياد كمال، أحمد حمدي، محمد عاطف، مهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في الدوري برصيد 11 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن زد المتصدر، علماً أن لـ"الأبيض" مباراتين مؤجلتين.