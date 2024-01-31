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تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق وماوريسيو بوتيتشينو المدير الفني لفريق التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين التي ستجمع بينهما في إطار منافسات الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي :

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما جاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي :

الحارس: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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