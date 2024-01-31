تشكيل مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول وماوريسيو بوتيتشينو المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين التي ستجمع بينهما في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي :

الحارس: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما جاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي :

الحارس: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج