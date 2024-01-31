سوريا تودع كأس آسيا أمام إيران بركلات الترجيح

ودع منتخب سوريا بقيادة هيكتور كوبر، منافسات بطولة كأس آسيا 2023، بعد الخسارة من نظيره منتخب إيران، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

ولعب منتخب سوريا ضد إيران، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وشهدت المباراة تألق كبير لـ منتخب سوريا أمام نظيره المنتخب الإيراني، حيث تصدى الحارس للعديد من الكرات الخطرة.

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وسجل طارمي، هدف المباراة الأول لصالح منتخب إيران في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ولكن في الشوط الثاني نجح المنتخب السوري في تسجيل التعادل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب سوريا في الدقيقة 64، حيث أحرزه عمر خربين، ليجدد آمال بلاده في التأهل، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب إيران إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر.