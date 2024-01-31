التشكيل الرسمي لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلنت الأجهزة الفنية لفريقي ليفربول وتشيلسي، عن التشكيل الرسمي لخوض المباراة التي ستجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي، اليوم الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جوميز، فان دايك، كوناتي، برادلي.

الوسط: جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، جوتا، نونيز.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: تشيلويل، بادياشيل، سيلفا، ديساسي.

خط الوسط: جالاجر، اينزو، كايسيدو.

الهجوم: ستيرلينج، بالمر، ماوديكي.