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نونيز يقود هجوم ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف نظيره ، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 22 من الممتاز، في تمام الساعة الـ 10.15 مساء.

وأعلن مدرب ليفربول "يورجن كلوب" التشكيل الرسمي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتي - برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جونز.

خط الهجوم: جوتا - دياز - نونيز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أعلن مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" التشكيل الرسمي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بادياشيل - ديساسي - سيلفا - تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو - جالاجير.

خط الهجوم: بالمر - مادويكي - ستيرلينج.

ويحتل تشيلسي المركز المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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