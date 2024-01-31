نونيز يقود هجوم ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يستضيف ليفربول نظيره تشيلسي، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ 10.15 مساء.
وأعلن مدرب ليفربول "يورجن كلوب" التشكيل الرسمي الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتي - برادلي.
خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جونز.
خط الهجوم: جوتا - دياز - نونيز.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، أعلن مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" التشكيل الرسمي الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: بيتروفيتش
خط الدفاع: بادياشيل - ديساسي - سيلفا - تشيلويل.
خط الوسط: كايسيدو - إنزو - جالاجير.
خط الهجوم: بالمر - مادويكي - ستيرلينج.
ويحتل تشيلسي المركز المركز العاشر برصيد 31 نقطة.
اقرأ أيضًا:
"بعد صفقة عبد الله السعيد".. كل ما تريد معرفته عن صفقات الدوري المصري 2024
الزمالك ينهي صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ