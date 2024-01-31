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"متخطيا روني".. كيفن دي بروين يحقق رقما قياسيا جديدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

صنع البلجيكي كيفن دي بروين هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى بيرنلي، ضمن مباريات الجولة 22 من الممتاز.

وأصبح دي بروين ثالث أكثر لاعب يصنع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 104 تمريرة حاسمة متفوقا على واين روني.

ونستعرض لكم أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف

1.ريان جيجز - 162 هدفا

2.سيسك فابريجاس - 111 هدفا

3.كيفن دي بروين - 104 هدفا

4.واين روني - 103 هدفا

5.فرانك لامبارد - 102 هدفا

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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