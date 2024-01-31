حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا

محمد يوسف

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