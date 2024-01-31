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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا
اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا
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