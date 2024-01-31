الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد 8 ساعات فقط

اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد 8 ساعات فقط

شاهد لحظة توقيع عبد الله السعيد للزمالك .. صور

 

شاهد لحظة توقيع عبد الله السعيد للزمالك .. صور

رضا سليم يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الأهلى

 

رضا سليم يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الأهلى

طلائع الجيش يهزم الجونة 6 / 5 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة

 

طلائع الجيش يهزم الجونة 6 / 5 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة

اتحاد اليد يجهز 6 لاعبين فى كل مركز بجميع المنتخبات

 

اتحاد اليد يجهز 6 لاعبين فى كل مركز بجميع المنتخبات

وزارة الشباب والرياضة تستعد لصرف الدفعة السابعة لدعم الاتحادات الاولمبية

 

وزارة الشباب والرياضة تستعد لصرف الدفعة السابعة لدعم الاتحادات الرياضية الاولمبية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا