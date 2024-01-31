شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يغير ترتيب مسددى الركلات الثابتة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الجديد، النظر بشأن ترتيب اللاعبين المتخصصين في تسديد الركلات الثابتة في الفريق الأحمر، بعدما أظهر معسكر الإمارات إجادة اللاعب تسديد ركلات الجزاء والركلات الحرة.

وينوى مسئولو النادي الأهلي إعادة ترتيب مسددي الركلات الثابتة لينضم إلى القائمة مع اللاعبين المتخصصين في تسديد الكرات الثابتة وركلات الجزاء مع علي معلول ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وحسين الشحات.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبيه الدوليين راحة سلبية لمدة أسبوع قبل الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر، ضمن التحضير للاستحقاقات المقبلة، والتى يستهلها الأهلى بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين دوليين وهم محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا بالإضافة إلى الصفقة الجديدة عمر كمال عبد الواحد.

ويرغب كولر فى منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية كافية، أسوة بما حدث مع باقى اللابين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين بعد التتويج بلقب السوبر المصرى، من أجل الحصول على وقت كافٍ للراحة والاستجمام قبل الانتظام في تدريبات الأهلي استعدادا للتحضيرات المقبلة.