شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يدخل حسابات الاتحاد السكندري بعد فسخ عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الله جمعة، لاعب الزمالك السابق، دائرة اهتمامات مسئولي الاتحاد السكندري بعدما فسخ اللاعب عقده مع مسئولي القلعة البيضاء، وأصبح حرا في الانتقال لأي ناد خلال الميركاتو الحالي.

ويسابق مسئولو نادي الاتحاد السكندري الزمن من أجل حسم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود نقص في الجبهة اليسرى، واعتماد الجهاز الفني بقيادة طارق العشري على كريم الديب في أوقات كثيرة لحل أزمة تلك الجبهة.