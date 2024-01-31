شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندرى ضد إنبى فى كأس الرابطة (2 - 0) والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 72 عن طريق خالد الغندور الذى سدد الكرة من الركلة الثابتة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليمنى لداخل المرمي، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعدما أرسل بنيامين بواتينج تمريرة طولية من جهة اليسار سيطر عليها عبد الغني محمد داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.
بهذا الفوز تأهل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش المتأهل على حساب الجونة بضربات الترجيح، في نصف نهائي كأس الرابطة،
بينما جاء تأهل إنبي إلى ربع النهائي، بعدما حصد 6 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، ثم فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.
ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.
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