شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندرى ضد إنبى فى كأس الرابطة (2 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري أمام إنبي بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في مواجهة مثيرة لحساب منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

جاء الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 72 عن طريق خالد الغندور الذى سدد الكرة من الركلة الثابتة من على حدود منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليمنى لداخل المرمي، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعدما أرسل بنيامين بواتينج تمريرة طولية من جهة اليسار سيطر عليها عبد الغني محمد داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يمين الحارس لداخل الشباك.

بهذا الفوز تأهل الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش المتأهل على حساب الجونة بضربات الترجيح، في نصف نهائي كأس الرابطة،

وتأهل الاتحاد السكندري لربع النهائي في صدارة مجموعته بـ 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، ثم فاز على بلدية المحلة بنفس النتيجة، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام سموحة بهدفين نظيفين.

بينما جاء تأهل إنبي إلى ربع النهائي، بعدما حصد 6 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام سيراميكا بهدفين نظيفين، ثم فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة بهدف نظيف.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة،بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات، إلى الدور ربع النهائي والذي تقام منافساته على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.