هل يتناسب مانشيني مع فلسفة لاعبي الأخضر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصح المحلل الكروي الآسيوي والمدرب الكويتي، مالك القلاف، القائمين على شؤون الكرة السعودية بأهمية التخلي عن المدير الفني الإيطالي روبرتو ما نشيني، بعد خروج المنتخب الكروي الأول من دور ثمن النهائي لبطولة الأمم الآسيوية 2023، أمام المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

وقال القلاف لـ»مكة» إن مانشيني لا يتناسب مع فلسفة اللاعب السعودي الذي يعيش طفرة مذهلة في السنوات الثلاث الأخيرة، بعد استقطاب أفضل نجوم العالم لدوري روشن، لرفع المستوى الفني وتطوير أداء اللاعب السعودي، وجعل الدوري في مقدمة دوريات العالم.

تراجع الكرة الإيطالية

وأوضح أن مانشيني حجم مهارات اللاعب السعودي، كون الكرة الإيطالية في تراجع مستمر، والتي القت بظلالها على المدربين الطليان دون استثناء، إذ إن المدرسة الإيطالية لا تناسب اللاعب السعودي في هذه المرحلة، فهي مدرسة متراجعة وغير متطورة، حيث يحتاج اللاعب السعودي للتطوير أكثر باللعب الجماعي المتواصل، ولا سيما أن السعوديين يمتلكون المهارات والحس الكروي، والدليل العروض التي قدموها في مونديال قطر 2023.

ووصف المحلل الآسيوي أحاديث روبرتو ما نشيني قبيل انطلاق كأس الأمم الآسيوية الحالية عن نجوم المنتخب السعودي، وتوجيه الاتهامات المختلفة إليهم، واستبعادهم عن قائمة الأخضر، بمثابة العار في كرة القدم.

المنظومة الواحدة

عما يحتاجه المنتخب السعودي الكروي خلال المرحلة المقبلة، أجاب القلاف: «تحتاج إلى مدربين لديهم القدرة على خلق الانسجام داخل المنظومة الواحدة، وعن البحث عن اللعب الجماعي واللعب المركب ، وألا يقتصر الجهد على لاعب واحد، لا بد من التنويع في المجموعة وفي تحقيق مصادر للفوز في المباريات من جهات عدة مختلفة، وهذه متوافرة في اللاعب السعودي».

وأضاف: «مانشيني قتل مجموعة كبيرة من اللاعبين السعوديين، بسبب تعاليه مع نفسه وفي المحطات التدريبية التي عمل بها، فهو لا يمتلك الانسجام مع نفسه بل هو يحاربها، ويعتقد أن التصرفات التي يقوم بها هي انتصار له، بل على العكس بسبب ذلك تراجع أداء اللاعب السعودي في كأس الأمم الآسيوية وللمنتخب بشكل عام، بخلاف عمل شوشرة بين الجماهير السعودية واللاعبين، بسبب الاتهامات التي وجهها إليهم بطريقة غريبة.

أفقد الأخضر هيبته

وتابع القلاف: كان على مانشيني أن يحترم مهنته ويحتفظ باسراها، إذ كان عليه أن يطور من منظومة أداء المنتخب السعودي، الذي كان واجهة الكرة السعودية والخليجية في مونديال قطر، ولكن للأسف هدم المنتخب السعودي، وهذا سيجعل المنتخبات الآسيوية تتجرأ عليه، ما لم يتدارك مسؤول الكرة السعودية ذلك، إذ أفقد مانشيني المنتخب السعودي هيبته، وهذه النوعية من المدربين لا تحتاجهم الكرة السعودية، خاصة بعد تركه أرضية الميدان مع ركلة الترجيح الثالثة للمنتخب الكوري الجنوبي، التي دللت على قصره الفني. كما أن مبرراته التي تركها في المؤتمر الصحفي جراء ذلك التصرف لا قبول لها، ومردود عليها جملة وتفصيلا.

بعد مواجهة السعودية وكوريا