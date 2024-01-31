البحرين تودع آسيا بعد الخسارة من اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع المنتخب البحريني منافسات كأس آسيا من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام نظيره الياباني بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس.

شهدت أحداث الشوط الأول إثارة، حيث استحوذ المنتخب الياباني منذ البداية على وسط الميدان بحثا عن اختراق الدفاع البحريني.

وجاء أول ظهور بحريني على المستوى الهجومي في الدقيقة 28 عندما سدد علي مدن كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الياباني.

ورد اليابان سريعا بتسديدة قوية في الدقيقة 30 ارتدت من القائم للمهاجم ريتسو دوان الذي لم يجد صعوبة في تسجيل أول أهداف اللقاء.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات من منتخب البحرين للاستحواذ على الكرة إلا أن الساموراي الياباني نجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان عن طريق نجمه كوبو في الدقيقة 49.

تحسن أداء منتخب البحرين بشكل واضح.

وفي الدقيقة 64 سجل سيد مهدي هدف تقليص الفارق.

استمرت السيطرة البحرينية في وسط الملعب إلا أن الياباني نجح في خطف هدف ثالث قاتل من المهاجم يويدا في الدقيقة 72.