شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، حيث أعلن مجلس الإدارة التعاقد بشكل رسمى مع العديد من الأسماء على رأسها عبد الله صانع ألعاب بيراميدز، بالإضافة للأوغندى موتيبا، كما منح الثنائى حاتم سكر وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الاستغناء الخاص بهما.

مودرن فيوتشر يضم عمرو السيسى وثنائى الشباب من الزمالك مقابل انتقال ناصر ماهر.. رسميا

نجح مسئولو نادى مودرن فيوتشر فى التعاقد مع عمرو السيسى لاعب خط وسط الزمالك لمدة موسمين ونصف نهائيا، وثنائى الشباب على ياسر وعبد الله محمد لمدة موسمين ونصف أيضا على سبيل الإعارة.

شاهد لحظة توقيع عبد الله السعيد للزمالك .. صور وقع عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ، لنادي الزمالك بشكل رسمي لمدة موسم ونص

الزمالك يقيد الأوغندى ترافيس موتيبا بعد وصول البطاقة الدولية.. رسميا

أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات قيد الاوغندي ترافيس موتيبا صانع ألعاب منتخب أوغندا، بقائمته على سيستم اتحاد الكرة، بعدما وصلت البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

عبد الله جمعة يدخل حسابات الاتحاد السكندري بعد فسخ عقده مع الزمالك

دخل عبد الله جمعة، لاعب الزمالك السابق، دائرة اهتمامات مسئولي الاتحاد السكندري بعدما فسخ اللاعب عقده مع مسئولي القلعة البيضاء، وأصبح حرا في الانتقال لأي ناد خلال الميركاتو الحالي.

الزمالك يمنح حاتم سكر الاستغناء الخاص به ليصبح لاعبا حرا

منح مسئولو نادى الزمالك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الاستغناء الخاص به، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأى فريق دون الرجوع لنادى الزمالك.

الزمالك يؤجل المؤتمر الصحفى للإثنين المقبل لأسباب تنظيمية

قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء غد الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.