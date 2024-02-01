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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 فى مقدمتها، نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى وبيراميدز والعتبانى لسموحة وسيراميكا.
نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى وبيراميدز والعتبانى لسموحة وسيراميكا
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.
اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا
تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.
الاتحاد السكندرى يهزم إنبي ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة
اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد 8 ساعات فقط
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوية الجارية حاليا لمدة 8 ساعات فقط، حيث كان من المفترض ان يتم غلق باب القيد في الثالثة من عصر اليوم ، الا ان اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد حتي الثانية عشر من منتصف الليل فقط.
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رضا سليم يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الأهلى
يخضع رضا سليم لاعب الأهلي لاختبار طبي على هامش فريقه غدا الخميس، من أجل تحديد موقفه من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي والتعافي من إصابة خلع الكتف والشد في العضلة الخلفية.
طلائع الجيش يهزم الجونة 6 / 5 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة
تأهل فريق طلائع الجيش إلى الدور قبل النهائي من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب الفوز على نظيره الجونة بركلات الترجيح (6/5)، بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
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