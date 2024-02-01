7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 فى مقدمتها، نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى وبيراميدز والعتبانى لسموحة وسيراميكا.

نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى وبيراميدز والعتبانى لسموحة وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا

تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.

الاتحاد السكندرى يهزم إنبي ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز الكبير أمام إنبي، بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في مواجهة مثيرة لحساب منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.