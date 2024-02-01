شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 31 / 1 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا.

اتحاد الكرة يعتذر للشعب المصرى فى بيان رسمى ويجتمع الأحد بسبب وداع أمم أفريقيا

تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.

نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى وبيراميدز والعتبانى لسموحة وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

الاتحاد السكندرى يهزم إنبي ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز الكبير أمام إنبي، بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في مواجهة مثيرة لحساب منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد 8 ساعات فقط

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوية الجارية حاليا لمدة 8 ساعات فقط، حيث كان من المفترض ان يتم غلق باب القيد في الثالثة من عصر اليوم ، الا ان اتحاد الكرة قرر مد فترة القيد حتي الثانية عشر من منتصف الليل فقط.

شاهد لحظة توقيع عبد الله السعيد للزمالك .. صور

وقع عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ، لنادي الزمالك بشكل رسمي لمدة موسم ونصف.

رضا سليم يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من الانتظام فى تدريبات الأهلى

يخضع رضا سليم لاعب الأهلي لاختبار طبي على هامش فريقه غدا الخميس، من أجل تحديد موقفه من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي والتعافي من إصابة خلع الكتف والشد في العضلة الخلفية.

طلائع الجيش يهزم الجونة 6 / 5 بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائى كأس الرابطة

تأهل فريق طلائع الجيش إلى الدور قبل النهائي من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب الفوز على نظيره الجونة بركلات الترجيح (6/5)، بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

اتحاد اليد يجهز 6 لاعبين فى كل مركز بجميع المنتخبات

كشف محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، عن تجهيز 6 لاعبين فى كل مركز فى جميع المنتخبات للمرحلة المقبلة للوصول بهم إلى نفس المستوى تحسبا للظروف، كخطة أولوية للاتحاد فى دعم جميع المراكز للوصول إلى المنصة العالمية.

وزارة الشباب والرياضة تستعد لصرف الدفعة السابعة لدعم الاتحادات الرياضية الاولمبية

تستعد وزارة الشباب والرياضة لصرف الدفعة السابعة من الدعم المالى المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، وذلك للصرف على برامج الإعداد والتاهيل الفني للمنتخبات من معسكرات وبطولات دولية وقارية وعالمية والمعسكرات وذلك الدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.